Nocerina, terminato il pre-ritiro: la squadra è ancora incompleta

Si è conclusa nella giornata di ieri la fase di pre-ritiro della Nocerina. Sul sintetico del Karol Wojtyla di Nocera Superiore si sono allenati i pochi calciatori attualmente tesserati, compresi i reduci dalla Juniores della scorsa stagione, oltre a diversi atleti in prova.

Da lunedì 16 agosto si lavorerà invece allo stadio Pasquale Novi di Angri, con doppie sedute di allenamento fino all'ultimo weekend di agosto. Il programma prevede una seduta mattutina alle 9 e una pomeridiana alle 17. Gli atleti alloggeranno in una struttura alberghiera nei pressi dello stadio.

Ad oggi il gruppo conta su pochi elementi di esperienza: i difensori Donida e Rizzo, i centrocampisti Donnarumma e Garofalo, gli attaccanti Simonetti e Talamo. Accanto a loro un manipolo di under tra i quali ovviamente spiccano quelli che hanno già esperienza in Serie D: il portiere Al Tumi, i centrocampisti Cuomo ed Esposito. In arrivo un altro portiere under, il classe 2000 Filippo Vandelli, ex Muravera e Arconatese.