Nocerina, test col Sant'Antonio Abate: i molossi provano gambe e schemi

La Nocerina sosterrà domani pomeriggio un allenamento congiunto con il Sant'Antonio Abate, formazione che quest'anno tornerà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Fischio d'inizio previsto alle 17.30.

Per i molossi si tratta del primo test per comprendere lo stato di forma del gruppo e provare ad applicare in partita i dettami tattici di mister Cavallaro. Sarà ovviamente occasione per capire cosa manca ancora alla squadra, attualmente incompleta sia per quanto concerne gli under, sia per il gruppo dei più esperti.

Intanto, il clima di tensione per la tifoseria non accenna a placarsi. Un ennesimo striscione è stato esposto dai tifosi sulla tribuna dello stadio Pasquale Novi per contestare l'operato del presidente Paolo Maiorino. Atmosfera cupa, che accompagnerà verosimilmente la Nocerina fino all'inizio del campionato.