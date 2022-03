Nocerina, testa già al recupero: via alla prevendita per Brindisi

Non c'è tempo di festeggiare in casa Nocerina dopo la quinta vittoria consecutiva. All'orizzonte c'è il recupero della gara esterna con il Brindisi, in programma mercoledì. Un avversario nient'affatto abbordabile per i molossi, tenendo conto che i pugliesi sono reduci da ben quattro vittorie consecutive utili a rimettersi in corsa addirittura per la salvezza diretta.

Sfida nella sfida quella in programma tra due giorni tra i tecnici delle due compagini. Nello Di Costanzo, sulla panca brindisina, ha preceduto Giovanni Cavallaro alla guida della Nocerina. E l'addio non fu dei più “morbidi”, con l'esonero del trainer ex Messina e Ascoli non avulso da polemiche di varia natura.

Squadre in gran forma. Il Brindisi ha subito due soli gol nelle ultime quattro uscite; i molossi hanno fatto ancora meglio, con cinque vittorie consecutive delle quali le ultime quattro senza subire gol. Segnale di grande affidabilità del reparto difensivo, guidato tra i pali da un Venditti che sta dimostrando ottime doti.

Intanto la società ha comunicato che è stata aperta la prevendita dei biglietti - costo 10 euro - per la partita con il Brindisi. I tifosi potranno acquistarli presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Superiore o sul sito www.go2.it.