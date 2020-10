Ritorno in campo con i tifosi sugli spalti. La Nocerina sarà impegnata mercoledì nel recupero della partita con la Torres, rinviata in via precauzionale otto giorni fa per un caso di tampone positivo tra i dirigenti del club sardo.

Fischio d'inizio alle 15 allo stadio San Francesco, con prevendita aperta per i sostenitori che potranno seguire il match. Prezzo unico di 10 euro e apertura del solo settore Distinti. In caso dovesse superarsi la quota massima prevista dalle nuove disposizioni anti-Covid, sarà aperto anche il settore Curva Sud.

I tagliandi saranno acquistabili presso i punti Futuransa delle due Nocera fino a mercoledì alle ore 13. Prevista esclusivamente l'emissione di biglietti nominativi.

Intanto il tecnico Cavallaro accoglie con ottimismo il punto esterno ottenuto ieri a Lanusei. L'allenatore ha sottolineato le difficoltà affrontate dopo l'espulsione di Talamo, elogiando la prestazione dei suoi contro una squadra che nelle scorse stagioni aveva recitato un ruolo da protagonista in campionato.

