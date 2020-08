Non sono bastati tre acquisti importanti per placare le contestazioni dei tifosi contro Paolo Maiorino, presidente della Nocerina. Nella serata di ieri, infatti, un nutrito gruppo di supporters si è ritrovato sotto la sede di via Barbarulo a Nocera Inferiore, per manifestare il proprio dissenso sull'operato del massimo dirigente.



Cori coloriti nei confronti di Maiorino hanno scandito i ritmi della serata. La manifestazione c'è stata poco dopo le 21. I tifosi contestano al presidente la gestione del club, caratterizzata nelle ultime stagioni da numerose vertenze di ex tesserati, dall'allestimento di squadre che non potevano certo competere per il vertice del campionato e, in ultimo, il duplice provvedimento relativo all'impiego di due allenatori in posizione irregolare di tesseramento.



Nelle ultime 36 ore, la società ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Diakite e dei difensori Impagliazzo e Morero, atleti molto esperti che eleveranno il tasso tecnico dell'organico in campo nella nuova stagione. Evidentemente però questi acquisti non sono serviti a Maiorino per meritare il “perdono” da parte della tifoseria. © RIPRODUZIONE RISERVATA