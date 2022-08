Nocerina, tifosi gratis allo stadio giovedì: si aggrega al gruppo un nuovo portiere

Prima la nota relativa alla prevendita dei biglietti al costo di 5 euro, poi il dietro-front della società. In occasione dell'amichevole Nocerina-San Marzano, in programma giovedì pomeriggio allo stadio San Francesco, la dirigenza rossonera ha optato per l'ingresso gratuito.

Il presidente Giancarlo Natale ha motivato la scelta per il disagio vissuto dai tifosi nelle due precedenti amichevoli disputate dalla Nocerina contro Turris e Napoli Primavera. Entrambe interrotte ben prima del 90' a causa della scarsa illuminazione dovuta al guasto di una delle torri faro dello stadio.

Il massimo dirigente ha fatto appello ai supporters per l'appuntamento di giovedì: «Vi chiedo di farci sentire la vostra grande passione e l’attaccamento ai nostri colori, sostenendoci già dalla sfida di Coppa Italia e di accorrere sempre numerosi in tutte le gare che ci vedranno protagonisti. Da parte nostra vi garantisco massimo impegno e rispetto per i colori che rappresentiamo».

A proposito di Coppa Italia, sono già in vendita i biglietti per la gara esterna di Sorrento, in programma domenica alle 16 allo stadio Italia e valida per il primo turno della manifestazione tricolore. I tagliandi sono acquistabili online sul circuito Go2 oppure presso il punto Futuransa di Nocera Inferiore.

In gruppo si allena anche il nuovo portiere Agostino Caliendo, classe 2004, che ha firmato nei giorni scorsi l'accordo con il club rossonero.