Torna dopo 10 anni alla Nocerina il centrocampista Gaetano Iannini. La società ha ufficializzato il tesseramento dell'esperto interno di mediana, che ha indossato il rossonero nell'annata 2009-2010 in Seconda Divisione.



Girovago del pallone, ha giocato in 15 club differenti tra Serie D e Serie C, da nord a sud, compresa una lunga parentesi in Sardegna. Iannini torna in Campania dopo l'esperienza tra le file della Cavese nella seconda parte del torneo 2017-2018.



Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze e 3 reti con la Fidelis Andria in Serie D. La scorsa estate era stato a lungo corteggiato dal neopromosso Giugliano, ma dopo un periodo di allenamento nel corso del pre-campionato, la società gialloblu aveva deciso di non tesserarlo. Ripartirà, all'età di 36 anni, da una Nocerina che ha bisogno di esperienza e di punti per ottenere la salvezza in Serie D. © RIPRODUZIONE RISERVATA