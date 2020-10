Tutti gli uomini disponibili in vista del recupero di domani pomeriggio con la Torres. Ottime notizie in casa Nocerina per il tecnico Cavallaro, che ritroverà in un sol colpo tutti gli atleti che hanno saltato, per vari motivi, la trasferta di Lanusei.

Rientreranno da squalifica il capitano Morero e il centrocampista Manoni, che ritroveranno una maglia da titolare rispettivamente al centro della difesa e su una delle corsie esterne. Così come potrebbero tornare titolari gli under Massa ('01) e Cuomo ('02) rispettivamente in difesa e a centrocampo.

Sarà disponibile Talamo, benché espulso domenica a Lanusei. Come da regolamento, sconterà la sua squalifica nel match interno di domenica prossima contro il Nola.

Procede intanto con buoni numeri la prevendita dei biglietti attivata ieri. Aperto il settore Distinti, con Curva Sud disponibile solo in caso di necessità. Dirigerà l'incontro il signor Nicolò Dorillo della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Francesco Festa (Barletta).

