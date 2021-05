Nocerina in trasferta ad Arzachena: Cavallaro ritrova Talamo in attacco

Una buona notizia tra le tante assenze certificate per la gara esterna con l'Arzachena. La Nocerina avrà a disposizione anche l'attaccante Talamo, una freccia in più all'arco di mister Cavallaro, che pure dovrà fare i conti con tante defezioni.

Oltre allo squalificato Diakité, i molossi dovranno infatti rinunciare anche agli indisponibili Impagliazzo, Cuomo, Garofalo, Katseris e Sorgente. Dunque, scelte obbligate per il tecnico, almeno dal punto di vista degli uomini da iscrivere nell'undici di partenza per il match in programma domani alle 15. L'unico dubbio riguarda il modulo, con la scelta di una difesa a 3 o a 4 per adattarsi agli atleti a disposizione.

Con retroguardia a tre, Cavallaro potrebbe sistemare Rizzo in terza linea accanto a Donida e Morero, con Esposito e Vecchione esterni di mediana. Possibile maglia da titolare per Improta in attacco, con El Bakhtaoui e Dammacco a sostegno.

Un'eventuale difesa a quattro vedrebbe Rizzo e Saporito terzini, con Morero e Donida al centro della retroguardia. In cabina di regia Donnarumma si avvarrebbe della collaborazione di Vecchione e Petito. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.

Portieri: Castaldo, Volzone

Difensori: Donida, Morero, Rizzo, Saporito,

Centrocampisti: Donnarumma, Esposito, Fois, Martinelli, Petito, Pisani, Sellitti, Vecchione,

Attaccanti: Dammacco, El Bakhtaoui, Improta, Talamo, Totaro.