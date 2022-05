Nocerina in trasferta a Marigliano: Mazzeo fuori rosa, motivi disciplinari

Tre assenti in casa Nocerina in vista della trasferta di domani a Marigliano. Il tecnico Spica pretende massimo impegno dal gruppo, dopo aver sottolineato in conferenza stampa che «alcuni calciatori hanno probabilmente già la testa altrove».

Un'accusa ben precisa quella del traghettarore rossonero, che non ha fatto distinzione tra la gara interna con l'Altamura e gli allenamenti dell'ultima settimana. A questi non ha partecipato Mazzeo, messo fuori rosa dalla società per ragioni disciplinari. Smentita dunque la notizia relativa a un infortunio - l'ennesimo - per l'attaccante ex Potenza, che ha di fatto chiuso nel peggiore dei modi la sua terza esperienza con la maglia della Nocerina.

Al Santa Maria delle Grazie mancheranno anche lo squalificato Palmieri e l'acciaccato Bovo. Tenuto conto delle valutazioni sull'impegno dei calciatori nell'ultimo turno di campionato, è possibile che mister Spica possa lasciare in panchina alcuni dei protagonisti della partita con l'Altamura.

Pitarresi potrebbe tornare in panchina a vantaggio di Venditti. I quattro under potrebbero dunque essere Menichino e Saporito in difesa, Cuomo in mediana ed Esposito o De Martino in prima linea, accanto a Talamo e Dammacco. Conferma in mediana per Donnarumma e Vecchione.

Per la partita di Marigliano, mister Spica ha convocato anche i giovani Ceparano, Settembrini e De Santis.