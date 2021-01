Trasferta ostica, su un campo “trappola”. La Nocerina riprende a viaggiare dopo la lunghissima serie di incontri casalinghi consecutivi, complice il rinvio della partita esterna di Formia. E la nuova puntata in Sardegna vedrà i molossi di fronte a un Muravera che, a dispetto delle dichiarazioni di facciata inerenti una tranquilla salvezza come obiettivo stagionale, sta disputando un ottimo campionato.

La formazione di mister Loi ha infatti collezionato 18 punti in 10 gare, con la prospettiva di dover recuperare le gare contro le attuali prime della classe Monterosi, Latina e Vis Artena. Un cliente tutt'altro che semplice per i rossoneri del tecnico Cavallaro, chiamati a dare una sterzata al rendimento esterno, fatto finora di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Assente Talamo, per il quale ci saranno lunghi tempi di recupero, la Nocerina dovrebbe scendere in campo senza snaturarsi rispetto a quanto visto finora. E le scelte dell'undici di partenza non dovrebbero dunque discostarsi da quelle fatte nel turno casalingo con l'Arzachena.

Pur recuperati dai rispettivi problemi fisici, quindi, Impagliazzo e Garofalo dovrebbero partire dalla panchina, trovando eventualmente spazio a partita in corso. Difficile ipotizzare anche un'esclusione iniziale per il portiere Volzone, che domenica scorsa ha risposto alla grande dopo le diverse gare viste dalla panchina.

I molossi dovrebbero quindi scendere in campo con il classico 3-5-2. Rizzo, Morero e Donida formeranno la diga davanti all'estremo classe 2000. Il pacchetto under sarà completato dagli esterni Vecchione e Katseris e dalla mezzala Cuomo. Chiavi della mediana a Donnarumma, con Dammacco libero di agire a partire dalla trequarti, a supporto di Diakité e De Iulis.

Muravera-Nocerina sarà diretta da Emanuele Tartarone di Frosinone, assistito da Marco Giudice di Frosinone e Massimiliano Starnini di Viterbo.

