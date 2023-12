Nocerina-Trastevere 0-3: molossi contestati al 90'

Incredibile tonfo interno per la Nocerina, che cede al San Francesco con un secco 0-3 al Trastevere. I capitolini creano di più e già in parità numerica si fanno preferire ai padroni di casa. Al 20' Tortolano percorre metri indisturbato tra diversi avversari, si accentra e la sfera carambola sui piedi di Mastropietro, che ha il tempo di controllarla, avvicinarsi al limite e scaricare una sventola imparabile sul secondo palo per lo 0-1.

La Nocerina avrebbe l'occasione di pareggiare, ma Parravicini in scivolata riesce in pratica a tirar via il pallone dalla porta trasteverina, colpendo il palo e sciupando incredibilmente.

Un fuoco di paglia per i rossoneri, che prima dell'intervallo rischiano due volte di subire il raddoppio con Gallofaro: prima una conclusione ciccata, poi l'imprecisione “graziano” i padroni di casa.

Alla ripresa Venturini neutralizza una punizione di Santovito, poi Vecchione guadagna la doccia anticipata ma la Nocerina ha comunque l'occasione di pareggiarla con Guida, che al 32' ruba palla a un difensore ma trova una prodigiosa parata dell'estremo ospite. Pochi minuti dopo il Trastevere raddoppia grazie alla volée di Giordani sugli sviluppi di un angolo, con Venturini messo fuori causa da una deviazione.

Un pasticcio difensivo potrebbe riaprire i giochi, ma Lazzarini è un felino nel recuperare terreno dopo essere stato ingannato da un retropassaggio “killer” di un compagno di squadra. Nel finale, su un rilancio errato della difesa rossonera, Crescenzo recupera palla a scarica un terra-aria che s'insacca sotto la traversa per il definitivo 0-3.

Nel finale una pesantissima contestazione da parte della Curva Sud rossonera, che ha bersagliato ferocemente tecnico e squadra.