Nocerina, tre assenti col Casarano: quarto esordio per Erra coi molossi

Nocerina incerottata nel turno interno di domani contro il Casarano. I rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Chietti, oltre che degli infortunati Mansi e Basanisi, quest'ultimo pure fermato dal giudice sportivo. Torna disponibile capitan Garofalo, così come figura in lista convocati Di Palma.

Per Sandro Erra sarà il quarto esordio tra le fila della Nocerina, due da calciatore e due da allenatore. E la caratura dell'avversario di domani rende arduo il compito dei rossoneri, tenendo conto del gap tecnico esistente sulla carta tra i due organici.

I molossi però non possono andare troppo per il sottile, dovendo capitalizzare al massimo soprattutto i turni casalinghi per poter centrare quanto prima la salvezza diretta. E ce ne sono due di fila per i ragazzi di Erra secondo il calendario del girone H di Serie D. D'obbligo interrompere la serie negativa, per evitare fastidiose e soprattutto rischiose appendici di campionato.

Il nuovo allenatore rossonero potrebbe ripartire dal 3-5-2, affidandosi in prima linea alla coppia Maletic-Caso Naturale, con Talamo inizialmente in panca.