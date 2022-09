Nocerina, tre assenze a Gravina: ballottaggi tra difesa e mediana

Si prolunga l'assenza del regista Giacomarro in casa Nocerina. Dell'esperto playmaker ex Cerignola si sono ormai perse le tracce da diverse settimane e non ci sono note ufficiali inerenti i tempi di recupero del centrale di mediana. Giacomarro non figura nella lista dei convocati rossoneri per la partita esterna di Gravina.

Manca anche il centrale difensivo Khaleel, per il quale si attende la documentazione burocratica per il trasferimento internazionale dalla federazione libica a quella italiana. E mancherà per squalifica anche capitan Garofalo.

Mister Sannino scioglierà in extremis il nodo relativo agli under. Con il portiere Stagkos ('02) e l'attaccante Balde ('04) praticamente certi di una maglia da titolare, il tecnico dovrà riempire le altre due caselle. Una soluzione possibile vedrebbe Menichino ('02) da terzino destro, con Diniz ('03) sulla corsia sinistra difensiva e uno tra Cuomo ('02) o Mancino ('01) a completare il centrocampo.

Il resto dell'undici di partenza vedrebbe Magri e De Marino al centro della retroguardia; chiavi del centrocampo affidate ad Ambro, con Basanisi da intermedio. In attacco Scaringella favorito su Talamo per il ruolo di punta centrale, con Mincica a presidiare la corsia sinistra.