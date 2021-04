Nocerina, tre squalificati alla ripresa: stop a Rizzo, Donnarumma e Katseris

Tre squalifiche in vista del prossimo turno di campionato, rinviato al 9 maggio prossimo. Nel giorno in cui si celebrerà il patrono San Prisco, la Nocerina renderà visita al Cassino senza tre calciatori. Il Giudice Sportivo ha infatti appiedato per un turno ciascuno il difensore Francesco Rizzo, il centrocampista Alessio Donnarumma e l'esterno offensivo Panos Katseris.

I tre atleti, tutti ammoniti nel corso della vittoriosa gara esterna col Carbonia, hanno raggiunto quota cinque ammonizioni in questa stagione, rimediando dunque il turno di stop. Il Giudice Sportivo ha comminato anche un turno di stop a Carcione del Cassino, ma il capitano della formazione laziale sconterà lo stop nel recupero programmato per il 25 aprile, contro l'Afragolese.

Intanto la squadra continua nel programma di allenamenti fissato dal tecnico Cavallaro. Impagliazzo e Cuomo ne avranno ancora per un po' prima del rientro. Si attendono notizie relative alle condizioni fisiche di Katseris e Talamo, usciti malconci dalla partita di Santadi con il Carbonia.