Si avvicina il primo impegno casalingo del 2020 per la Nocerina. I molossi ospiteranno al San Francesco il Brindisi e il tecnico Cavallaro spera in buone notizie dall'infermeria. I dubbi riguardano i difensori Calvanese e Fortunato e l'attaccante Sorgente.



Per tutti potrebbe arrivare in extremis l'ok per la convocazione, con la possibilità tuttavia di sedersi al massimo in panchina, visto che i tre non hanno lavorato in gruppo in settimana.



Intanto, gli ultrà rossoneri fanno scattare una sorta di sciopero a oltranza, in segno di protesta contro i 66 provvedimenti di Daspo emessi dalla Questura di Taranto nei confronti di altrettanti tifosi nocerini. Attività sospesa a tempo indeterminato allo stadio, per le gare casalinghe come per quelle in trasferta. © RIPRODUZIONE RISERVATA