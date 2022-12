Nocerina, tre vertenze sotto l'albero: ricorsi di Bruno, Pitarresi e Vecchione

La Commissione Accordi Economici ha accolto le vertenze dei calciatori Pierfrancesco Vecchione, Francesco Bruno e Luciano Pitarresi, ex tesserati della Nocerina nella stagione 2021-22. I tre atleti hanno presentato ricorso per poter ricevere somme residue non corrisposte dal club rispetto a quanto pattuito negli accordi economici. Secondo il dispositivo la società dovrà corrispondere - e certificarne i versamenti - 1.700 euro a Vecchione, 1.250 a Brino e 1.000 a Pitarresi.

La notizia comunque non riduce il buonumore scaturito dal prezioso successo nel derby con la Cavese. Al netto del valore simbolico di una gara che da decenni rappresenta uno dei derby tradizionali del calcio campano, dunque sentitissima dalle due tifoserie, ciò che resta è l'iniezione di fiducia che ha dato a tutto l'ambiente rossonero.

Così come ha rimarcato il tecnico Nunzio Zavettieri, definendo il match come «punto di partenza, il termine di tutto ciò che riguarda il passato e spero che sia propedeutico per il futuro. Mi auguro che venga ufficializzata quanto prima la nuova proprietà e che espliciti a tutti programmi e obiettivi. E dal prossimo 8 gennaio partirà una nuova fase della Nocerina, che possa essere una Nocerina di tutti».

Promossa a pieni voti la squadra, che ha evidenziato «equilibrio e “testa”, tenendo botta a quella che reputo la squadra più forte del campionato. Una squadra che sicuramente merita il primato in classifica nel girone. Ci aspettavamo una Cavese schierata con tanti attaccanti e avevamo preparato la partita in tal senso. Il campo ci ha dato tutte le risposte che volevamo, in particolare sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dei comportamenti in campo. Risposte che ci hanno fatto capire che abbiamo nelle corde certe cose e dobbiamo metterle in campo ogni domenica. Sono convinto - ha concluso Zavettieri - che questa vittoria ci possa dare quella giusta dose di autostima da mettere in campo in ogni gara».