Nocerina, in tribuna anche Colantonio: «Nessuna trattativa, solo un invito»

Una presenza che non è passata certo inosservata. Antonio Colantonio, patron della Turris, ha assistito ieri alla gara tra Nocerina e Formia. Il suo nome nelle scorse settimane era stato accostato al club rossonero, ma il numero uno del club corallino ha smentito ogni indiscrezione.

«La mia presenza sugli spalti per Nocerina-Formia non aggiunge nulla agli ottimi rapporti che ho con Paolo Maiorino, col quale c’è una bella amicizia. Il mio nome è stato accostato di recente alla Nocerina ma non ci sono possibili trattative per entrare a far parte della società rossonera, almeno nell’immediato».

Nei giorni scorsi Colantonio ha dichiarato di voler mettere in vendita la Turris, ma anche su questo tema il presidente non ha usato giri di parole: «Se dovessi disimpegnarmi da Torre del Greco, non ho in programma di aprire altri discorsi calcistici nell’immediato futuro. Ma Nocera è una piazza che dà tanti stimoli, una piazza che invoglia a fare calcio».