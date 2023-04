Nocerina, tris in rimonta al Bitonto: rossoneri ancora a rischio playout

La Nocerina sbanda, si rimette in corsa e batte in rimonta il Bitonto nell'ultimo turno interno della regular season. Punteggio finale di 3-1 per i molossi, che vanno sotto con la rete dell'ex Figliolia, ribaltando prima dell'intervallo con una punizione chirurgica di Garofalo e un colpo di testa di Maletic.

Nel secondo tempo il Bitonto, già con la testa alle ferie, non si sforza molto per riequilibrare il punteggio. Ma comunque sfiora il pareggio al 19' con Carullo che conclude incredibilmente fuori da ottima posizione. A metà ripresa arriva il tris su rigore concesso per un tocco di braccio di Silletti sotto gli occhi del direttore di gara. Dal dischetto Maletic trova la doppietta personale che chiude i conti.

Il successo però non tira fuori la Nocerina dalla zona playout, con serio rischio di prolungare la stagione agli spareggi salvezza. L'unico modo per evitarli è stravolgere ogni pronostico e fare punti in trasferta con la Cavese e sperare nella concomitante sconfitta dell'Afragolese a Molfetta.