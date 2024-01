Nocerina, Tuninetti salta l'Ostiamare: Nappi chiede continuità alla squadra

Seconda gara casalinga di fila per la Nocerina, che domani ospiterà l'Ostiamare al San Francesco. Impegno di maggiore intensità per la squadra di Nappi rispetto a quello di domenica scorsa contro il Gladiator, fanalino di coda del girone.

I laziali arrivano da un filotto di quattro vittorie consecutive. In buona forma però c'è anche la formazione rossonera, reduce da due successi nelle prime due partite del 2024. Un buon viatico per cancellare i troppi passi falsi accumulati nel girone d'andata.

In mediana mancherà Tuninetti per un risentimento fisico.

Ma Nappi, pur sottolineando il grande valore dell'atleta, punta con ottimismo all'impegno di domani. «Voglio che la squadra scenda in campo col giusto atteggiamento e con l’ordine tattico visti domenica scorsa e anche contro la Cynthialbalonga. I ragazzi stanno lavorando col piglio giusto e spero di vedere una bella partita di domani. C’è grande entusiasmo, lo stesso che ho visto a partire dal 27 dicembre scorso. I calciatori hanno gran voglia di allenarsi e di riuscire a mettere in campo quello che proviamo in settimana».

Segnali di crescita in risultati e prestazioni, ma per l'allenatore la Nocerina «ha ancora margini di miglioramento. Abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi e dobbiamo continuare su questa strada».