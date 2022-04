Nocerina, turno interno con il Fasano: Cavallaro, «Non pensiamo a vendette»

«Voglio vedere una Nocerina che metta in campo la giusta mentalità per vincere la partita, senza pensare minimamente di vendicare la sconfitta esterna per 6-1». Giovanni Cavallaro ha catechizzato i molossi alla vigilia della partita con il Fasano.

Nella testa dei tifosi rossoneri il match del girone d'andata è stato quello da cui è iniziato il periodo nero della Nocerina, terminato solo dopo il passaggio di consegne societario. Per il tecnico, però, domani la mente dei calciatori non dovrà tornare alla partita del novembre scorso, «per evitare di cadere nell'errore di incattivirla in negativo».

Tre assenti per squalifica, Bruno, Cuomo e Palmieri. Prima convocazione per l'ultimo arrivato Vignes, che al momento non ha ancora velleità di partire dal primo minuto. In difesa Scrugli completerà il reparto con capitan Garofalo e Donida. In prima linea, possibile un ritorno di Mazzeo tra i titolari rispetto alla gara con il Cerignola.