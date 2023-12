Nocerina, turno di stop per Liurni: la società a caccia di attaccanti

Lorenzo Liurni salterà per squalifica la gara casalinga della Nocerina contro il Trastevere. Un'assenza che ridurrà ancor più all'osso il reparto offensivo dei rossoneri, già “scremato” nei giorni scorsi con le cessioni dei vari Caccavallo, Piccioni e di Poziello che era stato all'occorrenza schierato in prima linea nella prima parte del torneo.

Nappi avrà dunque a disposizione i soli Parravicini, Guida e l'under Rossi, che spesso è stato invece impiegato da intermedio nel trittico di centrocampo.

A questo punto si fa ancora più impellente la necessità di reperire uomini per il reparto avanzato dei molossi. La società - trinceratasi dietro il silenzio stampa in aperta divergenza con parte della stampa locale - sarebbe impegnata nelle trattative per due profili.

Il primo è Federico Cardella, 29enne bomber dell'Ostiamare - girone G di Serie D - che in carriera conta oltre 160 gare e una settantina di reti in categoria con diverse casacche. La Nocerina avrebbe messo gli occhi anche su Ciro Favetta, anch'egli classe 1994, che nella prima parte di questa stagione ha messo a segno 5 gol con la maglia del Siracusa. Per il centravanti napoletano un totale di oltre 240 gare in D con circa 90 reti realizzate.