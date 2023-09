Nocerina, turnover contro l'Angri: rientra Parravicini, Liurni out

Ampio turnover in Coppa Italia per la Nocerina, che domani pomeriggio ospiterà l'Angri per il primo turno della manifestazione tricolore. Dopo aver eliminato l'Ischia - non senza sbavature - la formazione rossonera ritrova i “cugini” grigiorossi dopo circa 15 anni.

Mister Esposito concederà minutaggio a tutti coloro che hanno giocato meno o non sono scesi in campo nel preliminare. Ancora ko il difensore Manzo e l'attaccante Liurni, mister Esposito ritrova gli under Crasta e Magliocca, oltre al centravanti Parravicini. Tutti scenderanno in campo dal 1', in una formazione che al momento vede un solo dubbio nel tridente d'attacco.

Esposito deciderà solo nell'immediata vigilia chi tra El Bakhtaoui e Caccavallo completerà il tridente accanto allo stesso Parravicini e Poziello.

Quest'ultimo sarà di nuovo titolare, dopo esser stato sacrificato nel primo quarto di gara con l'Ischia per lasciar spazio all'under Gadaleta.

Per il resto, starting list fatta con Venturini tra i pali, protetto in retroguardia da Crasta, Fontana e Garofalo. Non ci sarà invece Petti, fermato in settimana da uno stato influenzale. In mediana cabina di regia affidata a Tuninetti, affiancato al centro da Vecchione. Sugli esterni Magliocca sulla destra e Rossi sulla corsia mancina, in attesa del transfer utile all'impiego dei due olandesi Milagro Perez Salgado e Maunir El–Hannaoui.