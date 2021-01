Ipotesi - più che percorribili - di turnover per la Nocerina che domani ospita il Sassari Latte Dolce al Pasquale Novi di Angri. Squadre in campo per il recupero della settima giornata, rinviata a metà dicembre per i problemi legati al Covid per la formazione sarda.

Mister Cavallaro medita un corposo turnover, tenendo conto delle indicazioni atletiche avute in campo dai calciatori impiegati domenica contro il Cassino. C'è chi insomma ha necessità rifiatare, dopo aver giocato due gare ad alta intensità nel giro di quattro giorni.

È il caso dell'attaccante Diakitè, che non ha ancora smaltito un fastidio a un ginocchio rimediato nel finale del match dell'Epifania contro il Carbonia. Al suo posto dovrebbe essere De Iulis (nella foto) a far coppia con Talamo. In difesa tornerà il capitano Morero, reduce da squalifica.

Da verificare il quartetto degli under. Le condizioni non al top dei baby Esposito e Cuomo, rispettivamente classe 2002 e 2003, porteranno tra i titolari l'esterno Fois, già subentrato domenica con il Cassino. Materialmente difficile l'esclusione iniziale di Katseris, proprio per questioni d'età.

Il più grande del quartetto, il jolly Vecchione, potrebbe trovare posto in difesa, lasciando spazio in mediana a un ritorno tra i titolari di Manoni e al ballottaggio tra Dammacco e Bottalico per l'altra maglia da intermedio. In caso invece di difesa tutta composta da over, Vecchione agirebbe da intermedio, con Fois quinto a destra e Katseris sulla mancina.

