Sfida verità per la Nocerina. Domani i molossi ospiteranno al San Francesco un Nardò reduce da otto risultati utili consecutivi, che hanno rinverdito la classifica dei neretini. Scontro diretto in chiave salvezza e la squadra rossonera è chiamata assolutamente a non “steccare” per evitare di rendere ancora più ostico il prosieguo del torneo.



Il duo tecnico Cavallaro-Esposito ha convocato tutti gli effettivi, compresi gli ultimi due acquisti. Il primo è l'esperto Vincenzo Russo, centrale difensivo classe 1985 reduce dalla prima parte di stagione al Taranto. In precedenza, tanta Serie D con le maglie, tra le altre, di Arzanese, Pomigliano, Campobasso, Manfredonia e Sorrento.



L'altro volto nuovo è il classe 2001 Francesco Massa, anch'egli difensore centrale, proveniente dalla Fidelis Andria ma di proprietà del Napoli. Oltre all'esperienza nel vivaio azzurro, Massa ha già collezionato un'ulteriore parentesi in Serie D con la maglia del Portici. © RIPRODUZIONE RISERVATA