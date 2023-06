Nocerina, ufficializzato Esposito: entro domani il nome del diesse

Gianluca Esposito è ufficialmente il nuovo allenatore della Nocerina per la stagione 2022-23. Il trainer di Nola torna in Serie D per provare a ripetere quanto fatto sulla panchina della Gelbison, condotta per la prima volta tra i professionisti due stagioni fa, nonostante l'agguerrita concorrenza di Cavese e Lamezia.

La scelta in panchina dà l'idea delle ambizioni della società per il prossimo campionato, qualunque possa essere il girone. Esposito torna dunque in rossonero dopo l'esperienza da calciatore vissuta nella stagione 2005-06 nel campionato di Serie C2.

Intanto il weekend di lavoro per la società prosegue senza sosta per definire l'altra carica fondamentale per l'area tecnica. Da definire i dettagli per il direttore sportivo, che sarà con molta probabilità il bolognese Emanuele Righi. Confermata dunque l'anticipazione della scorsa settimana, con possibilità per la Nocerina di avviare in tempi giusti la programmazione per la prossima stagione.