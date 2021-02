L'ufficialità del ritorno di Simone Sorgente, il lavoro per lo sfoltimento del parco under e la preparazione della delicatissima sfida interna contro la Vis Artena, outsider del girone G nella prima metà del campionato.

Questa l'attualità in casa Nocerina, che ha definitivamente completare l'opera di calciomercato nella lunga finestra invernale della campagna trasferimenti. Un migliore assortimento nel reparto d'attacco, con qualità differenti in tutti gli uomini a disposizione, era la richiesta del tecnico Cavallaro. Desiderio esaudito, non senza sforzi economici da parte della società del presidente Maiorino.

Il lavoro del diesse Bolzan ora si concentra su tre cessioni tra gli under meno impiegati dall'allenatore. Il difensore Massa (2001), i centrocampisti offensivi Martinelli (2000) e Pisani (2001) sono gli indiziati a lasciare la maglia rossonera. Per loro la possibilità di trovare più spazio altrove sempre in Serie D.

Intanto, in vista della gara con la Vis Artena mister Cavallaro sta lavorando con l'organico al completo. Il solo Katseris lavora a parte, dopo l'acciacco accusato domenica nella gara di Latina. Non dovrebbero esserci tuttavia problemi per un suo pieno recupero, in un match da affrontare con la massima concentrazione.

La Vis viaggia ad alti ritmi anche in trasferta, avendo collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle sette gare da “viaggiante”. Ai laziali mancherà il veterano Paolacci: il centrale difensivo è stato infatti appiedato dal Giudice Sportivo.

