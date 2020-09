Pacchetto under quasi al completo per la Nocerina. La società ha ufficializzato oggi altri cinque atleti in età di Lega che da settimane si allenano alla corte del tecnico Giovanni Cavallaro.



Due i prestiti. Il centrocampista Emmanuel Cuomo (nella foto), classe 2002, proveniente a titolo temporaneo dalla Spal. Il giovanissimo intermedio di Casola di Napoli ha indossato nella scorsa stagione le casacche di Cittanovese e Sorrento.



Dall'Avellino arriva invece Sergio Saporito, difensore classe 2001 che nella scorsa stagione è stato alle dipendenze di mister Emilio Longo alla Folgore Caratese, collezionando 14 presenze.



Per la corsia destra mister Cavallaro avrà a disposizione anche il greco Panos Katseris. Classe 2001, nella scorsa stagione ha disputato il campionato lombardo di Eccellenza tra le fila del Pavia.



Le conferme riguardano invece il centrale difensivo Francesco Massa (classe 2001), che vanta un'importante esperienza nel vivaio del Napoli e l'esterno d'attacco Vincenzo Pisani (classe 2001), cresciuto nel settore giovanile dello Spezia.



Entro domani arriverà anche la firma di Walter Galiano, anch'egli classe 2001. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, l'anno scorso ha indossato le maglie di Brindisi e San Tommaso. Galiano può essere impiegato in vari ruoli a seconda del sistema di gioco: nel 3-5-2, può agire sia da centrale difensivo, sia da quinto di centrocampo.



La Nocerina attende ora di completare il gruppo degli over in vista dell'imminente inizio del campionato. A ore è attesa la firma di Agostino Garofalo. Ma il gruppo avrebbe anche bisogno di ulteriore esperienza almeno in cabina di regia. © RIPRODUZIONE RISERVATA