Nocerina, Uliano parla da leader: «Non ci saranno avversari facili»

«Siamo un'ottima squadra, ma non dobbiamo mai pensare di trovarci di fronte partite facili». Parla già da leader Francesco Uliano, uno degli elementi di grande esperienza che indosseranno la maglia della Nocerina nel campionato di Serie D 2023-24.

Il playmaker ex Cavese e Gelbison è arrivato su esplicita richiesta di mister Gianluca Esposito, che proprio a Vallo della Lucania ha saputo apprezzarne qualità tecniche e umane. «Il mio bilancio di questo precampionato è senza dubbio positivo - spiega il regista rossonero -. Questo mese di ritiro è servito a unire un gruppo completamente nuovo e anche a mettere benzina nella gambe. Sul piano atletico abbiamo caricato tanto, ma ne troveremo giovamento in questa stagione».

Obiettivi facili da intuire per la Nocerina, visto il roster affidato al tecnico di Nola. «Ma qualunque sia il girone in cui giocheremo, tutti gli avversari scenderanno in campo per fare bella figura contro di noi, visto il blasone del club.

Sappiamo bene che dobbiamo mettere la giusta grinta fin dal fischio d'inizio. C'è ancora qualcosa da limare, ma ci può stare visto». E magari la gara di Coppa Italia con l'Ischia, in programma domenica al San Francesco, potrà essere un ulteriore rodaggio, con il valore aggiunto dell'importanza del risultato.

Una battuta a chiudere, relativa all'estemporanea apparizione di Uliano nel terzetto difensivo, in particolare come “braccetto” sinistro. «Un affronto da parte del mister! Me la sono legata al dito», sorride Uliano che durante quel test precampionato a più riprese ha scherzato con il tecnico Esposito su quella scelta. «Conosco il mister da diversi anni e in quell'amichevole fu una scelta dettata dall'emergenza. Ma se dovesse farlo di nuovo, credo di non rivolgergli mai più la parola».