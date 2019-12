Un piccolo indizio c'era stato già alla lettura della distinte. Anziché il consueto numero 20, indossato dal suo ritorno alla Nocerina, ieri figurava sì in panchina, ma col numero 10: la maglia indossata per gran parte della sua esperienza tra le file dei molossi.



Poi, l'ingresso in campo nelle ultimissime battute della gara col Casarano e il saluto finale ai tifosi della Curva Sud. Giovanni Cavallaro, miglior goleador di tutti i tempi della Nocerina ed ex capitano, apre da oggi una nuova parentesi in quella che, di fatto, è divenuta da qualche anno la sua seconda casa.



L'attaccante siciliano - da 24 ore ex - è ufficialmente il nuovo allenatore dei molossi. Lo aveva fatto finora a supporto di Marcello Esposito, in attesa del conseguimento dell'abilitazione federale. Definiti gli aspetti burocratici, Giovanni Cavallaro potrà a tutti gli effetti superare la linea laterale e accomodarsi all'interno dell'area tecnica in panchina.



Sui social il suo ringraziamento alla tifoseria: «Grazie di tutto. È stato un onore lottare e sudare per questa maglia, per questa gente e per questa città. Avrei voluto fare ancora tanto per voi, ma il destino ha voluto che fisse così. Adesso comincia una nuova avventura, un'avventura che ho voluto e desiderato. E cercherò di fare sempre il bene della Nocerina, perché è quello che desidero e voglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA