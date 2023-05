Nocerina, ultima spiaggia a Cava: playout dietro l'angolo per i molossi

«La vittoria contro il Bitonto non ci fa stare tranquilli, perché abbiamo di fronte una partita decisiva». Le parole di Alessandro Erra a fotografare la settimana di lavoro che la Nocerina dovrà affrontare in vista dell'ultima giornata della stagione regolare.

Di fronte c'è una sorta di missione impossibile: la trasferta del Lamberti contro una Cavese “avvelenata” dopo esser stata agganciata in vetta dal Brindisi. E al derby ci arriva una Nocerina che contro il Bitonto - ha sottolineato lo stesso Erra - «ha evidenziato dei limiti sul piano mentale così come avvenuto spesso durante la stagione».

Di positivo c'è il recupero di una pedina rivelatasi fondamentale nel gioco rossonero, quel Basanisi del quale s'è avvertita forte la mancanza sia in fase di interdizione, sia in termini di ulteriore apporto alla fase offensiva. Ha giocato scampoli del match con il Bitonto ed è possibile che Erra possa rischiarlo dal 1' al Lamberti.

Intanto si resta in attesa delle decisioni istituzionali per la partita in programma domenica. Più che probabile una decisione simile a quella della gara d'andata, per la quale fu vietata la vendita dei biglietti ai residenti a Cava de' Tirreni.