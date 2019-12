Riapre il calciomercato dei dilettanti e arrivano i primi movimenti anche in casa Nocerina. Il club ha ufficializzato il tesseramento del centravanti Matias Cristaldi, argentino classe 1994 proveniente dalla Fidelis Andria. Con la maglia dei pugliesi l'attaccante ha realizzato 11 reti nella passata stagione. Cristaldi ha già giocato in Campania nella seconda parte dell'annata 2017-2018, militando tra le file dell'Ercolanese. In carriera anche un'esperienza in Serie C con la maglia della Akragas.



Per un arrivo, ci saranno almeno tre partenze. Percorso inverso rispetto a Cristaldi sembra profilarsi per il centrocampista Iannini, arrivato già a campionato iniziato alla Nocerina. Valigia pronta a quanto pare anche per capitan Mannone, richiesto dal San Tommaso. Sirene dal Salento per Campanella, contattato dal Nardò. La partenza certa è quella dell'esterno d'attacco Carrafiello, che rientra al Portici per fine prestito.



Intanto, saranno 150 i biglietti a disposizione dei tifosi della Nocerina in vista della trasferta di Taranto. La gara è stata anticipata al sabato, con fischio d'inizio fissato alle 14.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA