Un solo atleta ancora in bacino di carenaggio. Si tratta dell'ultimo calciatore ancora non negativizzato tra i tanti risultati contagiati nelle scorse settimane. Nuovo tampone previsto nelle prossime 48 ore, con conseguente indisponibilità per la partita di domenica con il Nola, pur a fronte di responso negativo.

Sarà comunque una Nocerina praticamente a ranghi completi quella che affronterà i bruniani nel recupero della quinta giornata. Ampia scelta in tutti i reparti per Cavallaro, che sta puntando molto sul lavoro atletico dei suoi, visto il lunghissimo periodo di stop.

Vantaggio minimo per il Nola quello di aver affrontato una gara “vera” già domenica scorsa. Per la Nocerina ci sarà innanzitutto l'esigenza di non sottovalutare l'impegno, traendo insegnamento proprio dalla partita giocata dal Nola contro il Monterosi. Un “testa-coda” dal pronostico inizialmente chiuso, che i vesuviani hanno interpretato al meglio per strappare un punto a una capolista che, forse, aveva preso sotto gamba l'avversario.

