Nocerina, un altro under tra i pali: domani test con la Scafatese

La Nocerina ha ufficializzato l'accordo con il portiere Luciano Pitarresi, classe 2001. L'estremo difensore palermitano ha collezionato esperienze con i settori giovanili di Palermo e Foggia. Vanta già alle spalle due campionati di Serie D, tra le fila di Acireale e Casarano, per un totale di 43 presenze in categoria. Con lui la Nocerina completa il novero dei portieri, che già comprendeva Scarpati - di rientro dal prestito al Buccino Volcei - e il nuovo acquisto Al Tumi.

Intanto per domani è in programma il secondo test precampionato per la formazione di Giovanni Cavallaro. Alle 17 i rossoneri scenderanno in campo sul sintetico del 28 Settembre 1943, per rendere visita alla Scafatese. Vera e propria corazzata del girone C di Eccellenza, la squadra gialloblu è “imbottita” di ex molossi. A partire dall'allenatore De Felice, passando per i calciatori Palumbo, Iannini, Cammarota, Lopetrone, Galiano, Giacinti e Cappuccio.

Alla sgambatura potranno assistere fino a 200 spettatori, ma l'ingresso allo stadio sarà riservato ai soli residenti a Scafati, muniti di green pass o di tampone negativo fatto nelle 48 ore antecedenti la partita.