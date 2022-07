Nocerina, un difensore dall'Olanda: fissata un'amichevole con la Turris

La Nocerina pesca un under dall'Olanda. La società ha ufficializzato infatti il tesseramento di Kylan Gomes, che ha firmato un accordo biennale con il club del presidente Giancarlo Natale. Difensore centrale classe 2004 nativo di Almere in Olanda, proviene dal ASC Waterwijk.

La società ha intanto organizzato la prima amichevole stagionale. Domenica 7 agosto prossimo, alle 20.30, lo stadio San Francesco ospiterà il test-match tra i molossi e la Turris. Sarà l'occasione per mister Sannino per saggiare le condizioni del gruppo in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Avversario di spessore di fronte ai rossoneri, con il rinnovo dell'ormai storico gemellaggio tra le due tifoserie.