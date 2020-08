Lo sguardo interessato di Riccardo Bolzan, in tribuna allo stadio Novi di Angri per una sgambatura in famiglia dell'Equipe Campania, formazione di atleti senza contratto che lavora sotto l'egida dell'Associazione Italiana Calciatori.



Meno di un'ora di gioco è bastata al dirigente della Nocerina per mettere gli occhi su Walter Galiano, esterno classe 2001 cresciuto nel vivaio della Salernitana. Ben strutturato fisicamente, l'atleta ha evidentemente convinto Bolzan a portarlo in prova coi molossi nel ritiro di Siano. E a breve dovrebbe esserci pure la firma.



Galiano è reduce da una duplice esperienza in Serie D, con le maglie di Brindisi e San Tommaso. Nelle idee tattiche del tecnico Giovanni Cavallaro, propenso a modellare la Nocerina sul 3-5-2, Galiano andrebbe a prendersi la maglia di esterno destro nel quintetto di mediana, pur potendo per caratteristiche fisiche adattarsi anche nel terzetto di difesa.