Nocerina, un jolly di fascia croato: club in attesa di definire le cariche

Il nuovo corso societario della Nocerina è ufficialmente iniziato con la conferenza stampa tenuta ieri da alcuni dei nuovi soci che guideranno il club. Nuova proprietà che già prima della presentazione ha operato in chiave calciomercato, perfezionando alcuni tesseramenti.

L'ultimo in ordine di tempo è quello di Tin Vukmanic, jolly di fascia croato classe 1999 che torna in Italia dopo la breve parentesi in Serie C con la maglia della Virtus Francavilla. In carriera ha collezionato esperienze nella massima serie croata tra le fila dell'Inter Zaprešić, nella serie A lettone con Spartaks Jurmala e Rfs Riga, oltre che nella seconda divisione croata con NK Rudes e Dinamo Zagabria.

Per quanto concerne gli aspetti dirigenziali, entro le prossime settimane sarà definito l'organigramma completo. Al momento le uniche cariche certe sono quelle del presidente onorario Nicola Padovano, dell'amministratore delegato Paolo Torrese, del team manager Giulio Ferrentino e del delegato all'area tecnica Rosario Stanzione.

Infine, è iniziata oggi la prevendita dei biglietti per la gara interna di domenica con il Gravina. I prezzi variano dai 25 euro della Tribuna Centrale fino ai 5 euro (compresi diritti di prevendita) per i ridotti di Curva riservati ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. Punti vendita autorizzati saranno Futuransa Nocera Inferiore e Nocera Superiore, GoldBet Piedimonte e Nino Café. Domenica, a partire dalle 13.30 sarà aperto anche il botteghino del PalaCoscioni.