Nocerina, un mediano per Sannino: dalla Gelbison ecco Danilo Ambro

Un nuovo mediano per la Nocerina. La società ha ufficializzato il tesseramento di Danilo Ambro, classe 1999, reduce dalla storica promozione della Gelbison in Serie C.

Il nuovo interno di centrocampo rossonero è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, lasciando il vivaio della formazione rosanero con uno score di 75 presenze tra Under 17 e Primavera. Dopo alcune presenze in Serie C nell'annata 2018-19 con la maglia del Feralpisalò, Ambro è tornato al Palermo in Serie D collezionando 17 presenze e 1 gol fino alla sospensione del campionato a causa del Covid, con conseguente promozione in Serie C.

Nell'annata seguente ha difeso i colori della Vibonese, sempre in Lega Pro, prima della doppia parentesi in Serie D nello scorso campionato con le maglie di Trapani (3 presenze) e appunto Gelbison (25 tra regular season e poule scudetto).

Intanto prosegue con buoni numeri la prevendita dei 400 biglietti per assistere alla partita esterna con il Gravina, valida per la prima giornata nel girone H di Serie D. I tagliandi, al costo di 11 euro (compresi diritti di prevendita) sono acquistabili presso il punto Snai di via Casicola a Nocera Superiore o mediante il circuito online Postoriservato.it.