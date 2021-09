Nocerina, un nuovo centrale di difesa: ufficiale Cason, Sicignano nel mirino

La Nocerina trova subito un rimedio all'infortunio di Nicolò Donida. La società ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centrale difensivo Stefano Cason. Classe 1995, vanta una buona carriera tra i professionisti con le maglie di Melfi, Carrarese, Catanzaro, Pianese, Matelica e Alma Juventus Fano.

Importanti e formative le esperienze in Serie B tra le fila di Trapani e Ternana. Cason torna in Serie D dopo 6 anni. Nell'annata 2014-2015 aveva indossato infatti la maglia della Robur Siena, prima esperienza tra i “grandi” dopo le stagioni trascorse nelle giovanili di Atalanta e Varese.

Le esigenze della Nocerina nel reparto arretrato non si fermano qui. Resta infatti aperto il discorso con l'esperto Pietro Sicignano, scafatese classe 1988, che nella scorsa annata ha indossato la casacca del Brindisi. Confermatissimi i contatti con il suo procuratore, resta da capire quanto la società sia pronta ad accelerare nella trattativa. Rappresenterebbe un acquisto di grande spessore, che blinderebbe e completerebbe la retroguardia a disposizione di mister Cavallaro.

Quello del 33enne difensore scafatese non è comunque l'unico nome sul taccuino del diesse Bolzan, che prova a pescare in Serie C, ma non disdegna di lanciare un occhio al lunghissimo elenco degli svincolati per completare l'organico in questi ultimissimi giorni di vigilia del campionato.