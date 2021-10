Nocerina, un portiere in Nazionale: posticipata la trasferta col Rotonda

Convocazione in Nazionale per uno dei portieri della Nocerina. L'estremo Rashed Al-Tumi figura nell'elenco dei convocati dell'Under 21 di Malta, impegnata nella doppia sfida contro Lituania e Slovacchia, valida per le qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Grande festa dunque per il gigante rossonero, che al momento sta però trovando poco spazio tra i titolari, a causa della regola degli under.

Intanto, il dipartimento interregionale ha reso noto che la gara contro il Rotonda, da calendario in programma domani per il primo turno infrasettimanale del campionato, si giocherà invece giovedì 7 ottobre alle 15. A seguito di un'ordinanza del Comune di Rotonda, sarà consentito l'ingresso nel settore tribuna solo alla tifoseria locale per un numero pari a 150 unità.

Il club lucano è ultimo in classifica nel girone H di Serie D. Ha finora collezionato un solo pareggio nelle prime 3 giornate, ma è partito da una penalizzazione di 8 punti per il caso di partite accomodate che ha coinvolto anche il Troina nel girone I.

Il Rotonda è attualmente guidato da Tommaso Napoli, ex difensore della Nocerina nella stagione 1998-99, subentrato da alcuni giorni al paganese Alfonso Pepe, ex guida tecnica di Sarnese, Gelbison e Turris.