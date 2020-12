Nocerina e Sassari Latte Dolce hanno inviato richiesta congiunta al Dipartimento Interregionale, per poter recuperare mercoledì 13 gennaio prossimo la gara rinviata domenica scorsa. Il match era saltato per la mancata esecuzione dei test pre-partita sui tesserati del club sardo, per un problema organizzativo di Federlab.

Intanto, la società rossonera ha subito un'ammenda di 600 euro. La sanzione si riferisce alla mancata corresponsione di 300 euro come da patteggiamento ottenuto con la Procura Federale, relativamente all'impiego in posizione irregolare di tesseramento degli allenatori Marcello Esposito e Giovanni Cavallaro. Il Tribunale Federale Nazionale non ha incrementato le sanzioni ai tesserati, già abbondantemente scontate, rivalendosi però sul club solo per l'aspetto economico.

Infine, passando al campo, la squadra ha sostenuto oggi un lavoro tattico al San Francesco, completando la seduto con una partitina in famiglia. In gol De Iulis e Bottalico in una sgambatura nella quale Cavallaro ha provato diverse soluzioni tattiche. Diakité ha sostenuto un allenamento differenziato, ma dovrebbe aggregarsi a pieno regime col gruppo già da domani.

