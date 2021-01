Nessuna sorpresa dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata del 2021 in Serie D. La Nocerina dovrà fare a meno del suo capitano Santiago Morero, squalificato per una giornata dopo l'espulsione subita a metà ripresa del match con il Carbonia.

L'assenza del centrale difensivo sarà rimpiazzata dal ritorno tra i titolari di Rizzo, subentrato subito dopo il rosso al capitano nella gara di ieri. Contro il Cassino sarà Impagliazzo ad agire da centrale nel terzetto arretrato.

Intanto la squadra ha ripreso già oggi gli allenamenti, in vista della seconda gara casalinga di fila, in programma domenica. Differenziato defaticante per tutti i calciatori impiegati ieri da mister Cavallaro nella prima ora di gioco. Per gli altri, una seduta di lavoro più intensa. Questa mattina, infine, il diesse Bolzan, il segretario Pepe e il team manager Sorrentino hanno partecipato all'assemblea del Dipartimento Interregionale che ha designato ancora una volta Cosimo Sibilia come candidato alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

