La Nocerina prosegue a ritmi alti il lavoro precampionato. Nel pomeriggio di ieri la squadra di Gianluca Esposito ha battuto in rimonta per 2-1 l'Afragolese, formazione del girone A di Eccellenza. Sotto di un gol all'intervallo, i rossoneri hanno ribaltato il punteggio nella ripresa grazie a Poziello e all'esterno offensivo Rossi che si sta mettendo in grande evidenza nel precampionato, unitamente al centrale difensivo Crasta.

Partita intera per il centravanti Piccioni, voglioso di recuperare quanto prima una buona condizione dopo il problema fisico accusato nei giorni scorsi.

Intanto la società ha reso noto il tesseramento di un nuovo under per la prima linea. Si tratta di Alessandro Gadaleta, classe 2005, che nella scorsa stagione è andato in doppia cifra con la maglia dell'Isola di Procida.

Nei prossimi giorni la Nocerina alzerà l'asticella quanto a sparring partner degli allenamenti congiunti. Domenica 13 agosto (ore 17.30) a Palma Campania di fronte ai molossi ci sarà l'Avellino, mentre il 20 agosto (ore 18.00) la squadra di Gianluca Esposito sarà ospite della Turris, con prevedibile festa sugli spalti tra le due tifoserie per uno dei più duraturi gemellaggi nel calcio campano.