Nocerina, un under sulla fascia: c'è l'accordo con un ex Gladiator

Un esterno di destra classe 2003 alla corte del tecnico Gianluca Esposito. La Nocerina ha perfezionato l'accordo - che sarà ratificato dal prossimo 1° luglio a termini di regolamento - con Daniele Magliocca.

Il terzino ha collezionato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D con la maglia del Gladiator.

Nella passata stagione, dopo qualche apparizione con il Genoa Primavera, ha disputato le sue prime partite in Serie D tra le file dell'Arezzo. In precedenza, il nuovo esterno della Nocerina vanta un'importante parentesi formativa nel settore giovanile della Fiorentina. In maglia viola Magliocca ha disputato 17 gare nell'Under 17 e 15 nell'Under 18.