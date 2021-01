Un under che rende meglio di un over, dimostrando anche una utilissima duttilità. La Nocerina lo ha trovato in Pierfrancesco Vecchione, classe 1999, divenuto gradualmente un elemento imprescindibile nella formazione di Giovanni Cavallaro.

Il trainer palermitano ne sta riscontrando le grandi doti di adattamento. Vecchione si è finora dimostrato quell'atleta poliedrico che tanti allenatori vorrebbero nelle proprie squadre. Rendimento alto da terzo centrale difensivo, da intermedio di centrocampo, da centrale di mediana e mercoledì ottimo anche da quinto a destra nel 3-5-2 dei molossi.

Al netto di qualche piccola imperfezione “fisiologica”, Vecchione ha dimostrato di saper interpretare al meglio i vari ruoli, seguendo le direttive della panchina e portando a casa, contro il Carbonia, anche un gol di pregevole fattura. Salendo al limite dell'area “a rimorchio” sull'azione offensiva di Dammacco, che gli ha servito l'assist per il parziale 1-0.

Il tutto condito appunto col vantaggio di essere ancora un under, secondo la deroga attuata quest'anno dal Dipartimento Interregionale.

Intanto, prosegue la preparazione della squadra in vista dell'incontro di domenica con il Cassino. La società ha aperto la vendita dei ticket online per la visione in streaming video della partita. Al costo di 6 euro - pagabili con PayPal o carta di credito - i tifosi potranno acquistare il tagliando virtuale direttamente sulla pagine del sito ufficiale della società.

