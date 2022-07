Nocerina, arrivano ancora under: due centrocampisti per Sannino

Cresce ancora la pattuglia degli under in casa Nocerina. Mentre i tifosi si aspettavano qualche altro nome importante per la categoria, la società ha formalizzato l'accordo con due centrocampisti baby.

Il primo è Mattia Saccoccio, classe 2004 che nella scorsa stagione ha giocato nell'Eccellenza laziale con la maglia dell'Itri, club con cui ha portato avanti tutta la trafila del settore giovanile.

Un pizzico di esperienza in più in Serie D per Iker Schiavella, mediano classe 2003 che è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, collezionando presenze nei campionati nazionali Under 17 e Primavera B. Nella scorsa stagione ha fatto l'esordio in Serie D con la maglia dell'Unipomezia, chiudendo lo score personale con 28 presenze e 2 gol.