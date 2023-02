Brindisi-Nocerina, Erra con gli uomini contati: sei assenti, attacco ai minimi termini

Una lunghissima lista di assenti per la Nocerina che domani renderà visita al Brindisi. Una sorta di missione impossibile per i rossoneri, che dovranno fare a meno di ben sei calciatori contro la quarta forza del girone H di Serie D.

Ai lungodegenti Mansi e Basanisi si sono infatti aggiunti prima Talamo, poi nelle ultime ore anche Vukmanic, Di Palma e Caso Naturale. Assenze pesanti, solo in parte bilanciate dal rientro da squalifica dei vari Schiavella, Menichino e Fusco. Mister Erra dovrà letteralmente friggere il pesce con l'acqua, soprattutto nell'ottica di un reparto offensivo ridotto ai minimi termini.

C'è infatti il solo Maletic disponibile tra gli attaccanti di ruolo. Una situazione che ha costretto Erra a provare diverse soluzioni per affiancare il gigante bosniaco. Il candidato principale al ruolo di seconda punta è Mancino, che per caratteristiche meglio può adattarsi. In mediana, ballottaggio tra Diniz e Hedman per il ruolo di esterno sinistro, con Schiavella in luogo di Flora in posizione di intermedio.