Nocerina, uomini contati a Cassino: cambia l'orario d'inizio della partita

Si ritorna in campo dopo un lungo digiuno da gare ufficiali. Ma per la Nocerina, impegnata domenica sul campo del Cassino, ci sarà da fare i conti con una lunga lista di assenti. Cavallaro dovrà infatti rinunciare agli squalificati Rizzo, Donnarumma e Katseris. I tre si aggiungono agli infortunati Impagliazzo e Cuomo, per i quali la stagione è finita causa rispettivamente di problemi a un piede e a una spalla. E ci sono anche dubbi su Garofalo, al momento indisponibile.

Scelte praticamente obbligate per il tecnico dei molossi che, in caso di conferma dell'indisponibilità di Garofalo, ricorrerà all'impiego di due under in più rispetto a quelli previsti da regolamento. Nello specifico, nel canonico 3-4-1-2, tutta la mediana sarebbe composta da giovani in età di Lega, con Vecchione e Petito al centro, Fois ed Esposito sulle corsie esterne. A questi si aggiungono ovviamente il portiere Volzone e il difensore Saporito.

Intanto, cambia l'orario di inizio della gara. Cassino-Nocerina avrà infatti inizio alle 16 e la gara sarà trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook ufficiale del club cassinate.