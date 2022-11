Nocerina, uomini contati col Fasano: sei assenze per mister Zavettieri

Saranno 20 i calciatori della Nocerina, esattamente quelli in distinta ufficiale, convocati per la gara di domani contro il Fasano. Mister Zavettieri dovrà fare i conti con ben sei assenze per la sfida del San Francesco, nella quale mancheranno anche i tifosi tenendo conto del provvedimento di porte chiuse imposto dalla Prefettura di Salerno.

Fuori per squalifica Cuomo, mancheranno tra i molossi anche i vari Khaleel, Boersma, Giacomarro, Mincica e il centrale difensivo Magri. Quest'ultimo potrebbe essere reintegrato nei prossimi giorni dopo la “punizione” subita a causa del caos creato nel corso della partita con il Matera.

Zavettieri potrebbe riproporre l'assetto visto a Nardò, con un 3-4-2-1 che aveva sorpreso il tecnico avversario nel match di domenica scorsa. L'assenza di Mincica potrebbe concedere spazio dal 1' a Mancino, che andrebbe ad affiancare Balde a supporto di uno tra Talamo e Scaringella. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Caliendo, Stagkos;

DIFENSORI: Bandeira, De Marino, Garofalo, Menichino, Romeo;

CENTROCAMPISTI: Ambro, Basanisi, Chietti, Dorato, Gaudino, Mancino, Schiavella;

ATTACCANTI: Amarante, Balde, Scaringella, Sirico, Talamo, Valentini.