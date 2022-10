La Nocerina va avanti con Favasuli: destinazione Paradiso per Sannino

Il fulmine a ciel sereno arrivato con la fuga di Beppe Sannino dalla panchina non ha scomposto più di tanto, almeno per ora, l'assetto tecnico della Nocerina. La società ha concesso fiducia a Francesco Favasuli, finora vice del “fuggiasco” ex trainer di Salernitana e Palermo.

L'ex centrocampista della Cavese ha guidato i molossi a Casarano, sfiorando anche un clamoroso blitz. E a fine gara ha lasciato tutti i meriti del risultato ai calciatori. «Sono stati straordinari in tutti i sensi, bisogna dire grazie a tutti loro. Ho sempre creduto che quando si vince i protagonisti siano i calciatori. L'allenatore può portare idee e concetti, ma poi sono loro in campo a rendere forte un tecnico».

Tuttavia non è ancora chiaro se per Favasuli ci sia solo una fiducia a tempo determinato. All'orizzonte ci sono altre quattro partite sulla carta molto impegnative, almeno quanto quella di Casarano, contro Afragolese, Brindisi, Barletta e Team Altamura.

Intanto Beppe Sannino sembra aver rapidamente risolto i gravi problemi familiari addotti come motivazione del suo forfait a Casarano. Ha infatti formalizzato il suo accordo con il Paradiso Fc, rilasciando anche le prime dichiarazioni ufficiali da allenatore della formazione elvetica. Tra queste, l'allenatore ha anche candidamente affermato di aver già visto la squadra all'opera sabato.